Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Кемерове

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара в нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли люди. Об этом 24 декабря сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что в частном доме, расположенном в Заводском районе города Кемерово, произошел пожар. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

По последней информации, в результате пожара погибли 13 человек. Два человека скончались, не приходя в сознание. При этом судьба семи человек неизвестна.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.