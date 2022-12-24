СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Кемерово

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в приюте в Кемерово, где погибло по меньшей мере 13 человек и еще шестеро получили ранения. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 24 декабря.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», ― говорится в сообщении СК.

Отмечается, что точное количество погибших и пострадавших уточняется. Сейчас на месте происшествия работают следователи и руководство регионального управления СК.

Ранее в этот день стало известно, что шесть человек получили травмы различной степени тяжести при пожаре в кемеровском приюте. Двух из них госпитализировали с ожогами, врачи оценили состояние пациентов как тяжелое. Еще четверо отравились продуктами горения, их направили на амбулаторное лечение.

Ранее 24 декабря сообщалось, что минимум 13 человек погибли в результате инцидента в ночлежке.

Огонь вспыхнул в пятницу вечером в здании неофициального приюта для престарелых. Как отметил владелец, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, в заведении принимали в основном бездомных, которым были необходимы жилье и питание.

О возгорании сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин для координации действий правоохранительных органов.

Среди возможных причин пожара упоминаются неправильная эксплуатация печи, а также сбои при подключении котла для отопления.