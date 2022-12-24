Число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло шести

По актуальным сведениям, в результате пожара в приюте в Кемерово пострадало шесть человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили «РИА Новости» в Кузбасском центре медицины катастроф.

Известно, что двоих госпитализировали с ожогами, их состояние оценивается как тяжелое. Также врачи оказали помощь четырем пациентам с легким отравлением продуктами горения, после чего направили пострадавших на амбулаторное лечение.

В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия, где организованы работы по ликвидации последствий возгорания. К разбору завалов привлечены более 80 сотрудников МЧС и 28 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось о гибели минимум 13 постояльцев ночлежки.

Тогда же губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что власти региона проведут проверку местных домов престарелых, в первую очередь частных, во избежание повторных трагических инцидентов.

Огонь вспыхнул в пятницу вечером в здании неофициального приюта для престарелых. Как отметил владелец, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, в заведении принимали в основном бездомных, которым были необходимы жилье и питание.

О возгорании сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

Среди возможных причин пожара упоминаются неправильная эксплуатация печи, а также сбои при подключении котла для отопления.

«Известия» показали запись с места событий: деревянный дом, в котором размещались люди, выгорел практически дотла.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин.