Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о теплой новогодней ночи без снега
Общество
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Кемерове
Мир
В минобороны Венгрии заявили о полной боеготовности сил НАТО в стране
Общество
Путин посетил ситуационный центр губернатора Тульской области
Мир
Макрон призвал Алиева обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
Мир
Newsweek рассказал о недовольстве США отказом Киева от переговоров
Мир
Экоактивисты Futuro Vegetal приклеили себя к автостраде в Мадриде
Общество
В Москве ликвидировали пожар в ангаре с газовыми баллонами
Мир
Столтенберг обвинил Россию в попытке «заморозить» конфликт на Украине
Мир
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона митинга курдов
Мир
Палата представителей США одобрила проект госбюджета на $1,7 трлн
Мир
В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам

Число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло шести

0
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По актуальным сведениям, в результате пожара в приюте в Кемерово пострадало шесть человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили «РИА Новости» в Кузбасском центре медицины катастроф.

Полный пансион: когда перестанут гореть дома престарелых
Деятельность заведений, занимающихся уходом, не подлежит лицензированию, а провести проверку на частной территории невозможно

Известно, что двоих госпитализировали с ожогами, их состояние оценивается как тяжелое. Также врачи оказали помощь четырем пациентам с легким отравлением продуктами горения, после чего направили пострадавших на амбулаторное лечение.

В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия, где организованы работы по ликвидации последствий возгорания. К разбору завалов привлечены более 80 сотрудников МЧС и 28 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось о гибели минимум 13 постояльцев ночлежки.

Тогда же губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что власти региона проведут проверку местных домов престарелых, в первую очередь частных, во избежание повторных трагических инцидентов.

Огонь вспыхнул в пятницу вечером в здании неофициального приюта для престарелых. Как отметил владелец, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, в заведении принимали в основном бездомных, которым были необходимы жилье и питание.

О возгорании сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

Среди возможных причин пожара упоминаются неправильная эксплуатация печи, а также сбои при подключении котла для отопления.

«Известия» показали запись с места событий: деревянный дом, в котором размещались люди, выгорел практически дотла.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022