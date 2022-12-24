Два человека пострадали в результате пожара в Кемерове

Два человека, пострадавшие при пожаре в нелегальном приюте в Кемерове, были госпитализированы. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил Telegram-канал 112.

В настоящий момент в больницу доставлены Галина Т. 1959 года рождения и Евгений К. 1979 года рождения. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Ранее в этот день стало известно, что число погибших при инциденте достигло 13 человек. Еще ведутся поиски семи человек.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.