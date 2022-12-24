Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 13

Число погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 13. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в МЧС.

«Количество погибших увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом отмечается, что судьба семи человек неизвестна.

Ранее появилась информация об 11 жертвах инцидента. Два человека умерли, не приходя в сознание.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.