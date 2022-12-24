Число жертв при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до 11

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибли 11 человек. Данная информация появилась в распоряжении «Известий» 24 декабря.

До этого в региональном МЧС сообщили, что число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до девяти человек.

Отмечается, что два человека скончались, не приходя в сознание.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается разбор завалов на месте пожара. К работам привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.

Ранее в ночь на субботу в распоряжении «Известий» появилась информация о семерых погибших в кемеровском доме престарелых. Отмечалось, что двое человек получили травмы.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.