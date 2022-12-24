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Число жертв при пожаре в приюте в Кемерово увеличилось до 20

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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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При пожаре в нелегальном приюте в Кемерово погибли 20 человек. Об этом 24 декабря сообщает МЧС.

«На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов, по последним данным погибли 20 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате пожара погибли 13 человек. Два человека скончались, не приходя в сознание.

Согласно актуальным сведениям, в результате пожара пострадало шесть человек. В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия. Также двое пострадавших уже были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

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Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями», он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.

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