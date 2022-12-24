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МЧС добивалось проведения проверки сгоревшего приюта в Кемерове

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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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МЧС добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия в социальном приюте частном жилом доме в Кемерове, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщили в ведомстве в субботу, 24 декабря.

Как отметили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года.

«Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год. В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», — сообщили в ведомстве.

О возгорании в ночь на 24 декабря сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

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Общее число погибших при пожаре составило 20 человек, еще шесть пострадали. Двое пострадавших были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Как сообщает МЧС, спасатели завершили разбор завалов на месте пожара. В работах участвовали более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Помимо этого, СК возбудил уголовное дело по факту пожара.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.

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