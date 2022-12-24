Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в приюте Кемерова

Стали известны подробности о состоянии спасенных и пострадавших при пожаре в нелегальном приюте для бездомных в Кемерово. Данные в субботу, 24 декабря, поступили в распоряжение «Известий».

Так, по нашим данным, в списке выживших Вера Ф., 1949 г.р., Алексей Р., 1961 г.р., Павел П., 1965 г.р. Сергей К., 1979 г.р.

Кроме того, по информации источника «Известий», у всех легкая степень отравления продуктами горения. От госпитализации они отказались. Их разместили в местном центре социальной адаптации.

Термические ожоги 2-3 степени (50% тела) у Галины Т., 1959 г.р, а также у Евгении К.,1979 г.р. — термические ожоги головы, шеи, кистей рук 2-3 степени (40% тела). Пострадавшие госпитализированы.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на субботу, 24 декабря. Сообщение в дежурную часть поступило в 02:21 субботы по местному времени (22:21 пятницы по мск). Когда на место прибыли спасатели, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Пожар ликвидировали в 03:49 по местному времени (23:49 по мск). К настоящему времени спасатели завершили разбор завалов на месте пожара.

Огонь унес жизнь по меньшей мере 20 постояльцев. По имеющимся данным, всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев. Владельцем неофициально работающего заведения оказался пастор евангельской церкви 31-летний Андрей Смирнов. Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.