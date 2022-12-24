Владелец сгоревшего приюта в Кемерове был судим за кражу
Владелец сгоревшего приюта в Кемерове пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов прежде был судим. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил источник «Известий».
По данным источника, Смирнов был судим по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он дает показания.
По словам самого пастора, заведение работало уже три года и неофициально принимало людей, которым негде переночевать.Согласно имеющейся информации, незадолго до пожара в здании должны были подключать второй котел для отопления.
Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.
Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на субботу, 24 декабря. По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления. К настоящему времени спасатели завершили разбор завалов на месте пожара.
По последним данным, в результате пожара в кемеровском приюте погибло 22 человека. Еще шесть пострадали, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.
Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.