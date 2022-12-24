МЧС завершили разбор завалов на месте пожара в приюте в Кемерове

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в приюте в Кемерове, где погибли 20 человек. Об этом сообщили в субботу, 24 декабря, в МЧС России.

«В 05:25 (мск) спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара, в результате которого погибли 20 человек», ― отметили в ведомстве.

Ранее в этот день Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по трем статьям по факту произошедшего. Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.

Согласно актуальным сведениям, в результате пожара 20 человек погибло, пострадало еще шестеро. В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия. Также двое пострадавших уже были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

По информации МЧС, в разборе завалов участвовали более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.