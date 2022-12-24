Владелица сгоревшего приюта в Кемерово намерена подать в суд на арендатора

Владелица сгоревшего в Кемерово дома престарелых Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова.

Известно, что Жильцова планировала продать здание Смирнову еще три года назад за 2,3 млн рублей. Он внес аванс в размере 200 тыс. и обещал взять ипотеку, чтобы расплатиться полностью, но так и не сделал этого. По словам пастора, в феврале у него должен был родиться ребенок, и часть долга он хотел заплатить с материнского капитала.

Женщина утверждает, что якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный дом престарелых. Одна думала, что он водит туда прихожан.

Смирнова доставили в следственный отдел ранее в субботу, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным источника «Известий», пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас он дает показания.

Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на 24 декабря. Правительство Кемеровской области назвало предварительной причиной пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

По последним данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.