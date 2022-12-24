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В МЧС назвали маловероятной версию неисправности отопления при пожаре в Кемерово

В МЧС назвали маловероятной версию неисправности печного отопления при пожаре в Кемерово
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Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области
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Версия неисправности печного отопления при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово является маловероятной. Об этом 24 декабря заявили в МЧС России.

Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерове работал нелегально
Его постояльцы пострадали из-за нарушения техники безопасности

«Одна из них (версий. — Ред.) — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», — сказал замглавы ведомства Анатолий Супруновский.

По его словам, причины пожара установят после завершения работы специалистов надзорных органов и следователей СК.

Также известно что в сгоревшем здании нарушались требования противопожарной безопасности. По итогам прокурорской проверки, проведенной в февраля 2022 года, установлено, что в приюте не было автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на 24 декабря. По последним данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный дом престарелых.

Следователи предъявили обвинение организатору приюта в Кемерово. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источника «Известий», пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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