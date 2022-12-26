Организатор сгоревшего приюта в Кемерове полностью признал вину

Организатор приюта в Кемерове, где погибли 22 человека, Андрей Смирнов полностью признал свою вину, передает корреспондент «Известий» из зала суда 26 декабря.

«Ему предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью», — подчеркнул следователь Следственного управления СК РФ по региону.

Следствие ходатайствует об аресте сроком на два месяца.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Смирнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В следственный отдел его доставили 24 декабря.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.

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