Неходячий пенсионер спасся при пожаре в приюте в Кемерово

Пенсионер по имени Алексей, который жил в нелегальном приюте в Кемерово, рассказал, что ему пришлось выбираться из охваченного огнем здания ползком. Об этом он сообщил «Известиям» 25 декабря.

По его словам, единственный сотрудник заведения Сергей выскочил из загоревшегося здания, бросив беспомощных постояльцев.

У пенсионера ампутированы обе ноги, передвигаться ему приходится с протезами и тростью.

«Не знаю, как я, безногий, еще протезы и тросточку умудрился взять, как я оттуда выбрался, не знаю. Выползаю на коленях, смотрю, Сергей стоит там, где поросенок живет. Иди, говорит, сюда, Леха», — поведал постоялец.

Мужчина до сих пор не верит в то, что ему удалось выбраться живым. Двум его приятелям, также жившим в приюте, этого сделать не удалось.

По словам пенсионера, в приют его привез пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. После этого начались проблемы с получением пенсии. В этом он обвинил «Светлану Борисовну», которая, по его словам, и сводила людей с пастором Смирновым.

Судя по всему, речь может идти о Светлане Борисовне Евдокимовой, заведующей социальным общежитием в городском Центре социальной адаптации населения. Ее фотографии на сайте учреждения в отличие от других сотрудников нет. Была ли она удалена после пожара, пока установить не удалось.

Как ранее в воскресенье рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин, который побывал на месте происшествия, приют использовался в качестве прикрытия для секты, которая могла использовать своих постояльце в качестве рабов.

Известно, что на данный приют уже поступали жалобы от местных жителей.

Пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Здание сгорело полностью.

Его собственник Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта, пастора Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что мужчина организовал нелегальный приют для бездомных.

Смирнова доставили в следственный отдел, он задержан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».