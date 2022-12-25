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Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря

Рогозину 26 декабря проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков
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Фото: соцсети
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Врачи проведут операцию экс-главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину по извлечению осколка в понедельник, 26 декабря. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил его помощник в разговоре с «РИА Новости».

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«Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник», ― сказал он.

Ранее, 24 декабря, помощник Дмитрия Рогозина Дмитрий Струговец заявил, что у экс-руководителя «Роскосмоса» проникающее ранение. Мателлический осколок размером 8 на 6 мм попал выше правой лопатки недалеко от позвоночника.

Струговец отметил, что Рогозину очень повезло, поскольку инородное тело могло задеть легкое.

Тогда же помощник Рогозина заявил, что экс-главу «Роскосмоса» перевезли в госпиталь в Московском регионе. До этого он находился в госпитале в Ростове-на-Дону.

Вечером 21 декабря украинские войска открыли огонь по зданию в Донецке, где на тот момент находились Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

Хоценко и Рогозин получили различные травмы. Врачи диагностировали у последнего ранение в спину, металлический осколок вошел выше правой лопатки.

22 декабря стало известно, что Рогозина перевезут в Москву, где состоится консилиум о дальнейшей медпомощи пострадавшему.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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