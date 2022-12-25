Склад селитры химзавода «Стирол» поврежден при обстреле ВСУ Горловки

Склад селитры химзавода «Стирол» поврежден в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 декабря в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненным данным, в результате обстрела ГУП «Стирол» со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание», — написал он.

По словам Приходько, разрушены остекление и ограждение цеха карбамида.

Пострадавших в результате обстрела нет.

В середине декабря удар ВСУ по химзаводу «Стирол» пришелся между корпусов предприятия.

Ранее, 7 декабря, на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. Днем ранее при обстреле украинскими войсками «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

«Стирол» является ключевым в Донбассе предприятием химпрома. Долгое время завод являлся одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака и других химических веществ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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