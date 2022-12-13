Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по химзаводу «Стирол»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил во вторник, 13 декабря, мэр города Иван Приходько.

«Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха», — написал он в Telegram-канале.

Украинские националисты обстреляли предприятие рано утром во вторник, добавил Приходько.

7 декабря на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. Днем ранее при обстреле украинскими войсками «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Украинские боевики несколько недель ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка, а также другие населенные пункты.

«Стирол» является ключевым в Донбассе предприятием химпрома. Долгое время завод являлся одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений и поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака и других химических веществ, соединений и изделий из них.

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