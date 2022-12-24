Овечкин на русском языке обратился к своей семье в эфире американского канала
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке обратился со словами любви и благодарности к своей семье в эфире американского телеканала. Видео опубликовано вечером 23 декабря после игры с «Виннипег Джетс».
«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша — я вас очень сильно люблю», — сказал спортсмен.
Далее он пояснил по-английски зрителям на трибунах, что на русском признался в любви своей семье.
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 4:1. Как передает «Спорт-Экспресс», на 19-й минуте Овечкин открыл счет, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.
По итогам игры хоккеист был признан лучшим игроком матча. Со своим результатом он вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место удерживает канадец Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.
Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили Овечкина с 802-м голом.
Сын Горди Хоу Марк также поздравил россиянина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда канадца Уэйна Гретцки.
Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.