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Овечкин на русском языке обратился к своей семье в эфире американского канала

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке обратился со словами любви и благодарности к своей семье в эфире американского телеканала. Видео опубликовано вечером 23 декабря после игры с «Виннипег Джетс».

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«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша — я вас очень сильно люблю», — сказал спортсмен.

Далее он пояснил по-английски зрителям на трибунах, что на русском признался в любви своей семье.

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 4:1. Как передает «Спорт-Экспресс», на 19-й минуте Овечкин открыл счет, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.

По итогам игры хоккеист был признан лучшим игроком матча. Со своим результатом он вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место удерживает канадец Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.

Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили Овечкина с 802-м голом.

Сын Горди Хоу Марк также поздравил россиянина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

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