Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Мир
Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Украине
Мир
Reuters узнало о возможной остановке продаж акций Tesla
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Мир
Кения рассмотрит возможность использования карт «Мир» в торговле с РФ
Мир
В Польше заявили об истощении военного потенциала из-за помощи Украине
Мир
Украинцы попросили Эстонию отказаться от праздничных фейерверков
Мир
Поляки обвинили Дуду во втягивании Польши в украинский конфликт

Овечкин признан лучшим игроком матча «Вашингтона» с «Оттавой»

0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Marc DesRosiers
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

Подбор очков: как российские хоккеисты штампуют рекорды НХЛ
Овечкин в шайбе от Хоу, Капризов выбил две сотни, Кочетков стал первым номером «Каролины»

Форвард «Вашингтона» сделал две голевые передачи в основное время. Игра закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды российского нападающего.

В течение матча Овечкин нанес шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Он побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.

19 декабря Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу над «Детройт Ред Уингз». Он также совершил одну голевую передачу.

Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022