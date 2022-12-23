Овечкин признан лучшим игроком матча «Вашингтона» с «Оттавой»

Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

Форвард «Вашингтона» сделал две голевые передачи в основное время. Игра закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу команды российского нападающего.

В течение матча Овечкин нанес шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Он побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.

19 декабря Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу над «Детройт Ред Уингз». Он также совершил одну голевую передачу.

Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.