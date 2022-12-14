Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ

В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги российский нападающий Александр Овечкин забросил 800 шайб. Хоккеист команды Washington Capitals оформил хет-трик в гостевой встрече с Chicago Blackhawks, передает телеканал «Известия». В истории НХЛ Овечкин стал третьим игроком, которому удалось забросить такое количество шайб.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.