Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 802-м голом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после завершения матча в субботу, 24 декабря.
Как передает «Спорт-Экспресс», на 19-й минуте Овечкин открыл счет в матче, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:1.
По окончании игры хоккеисты команды «Виннипег» пожали руку россиянину и поздравили его с достижением.
По итогам игры Овечкин был признан лучшим игроком матча. Со своим результатом он вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место удерживает канадский хоккеист Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.
Сын Горди Хоу Марк, в свою очередь, поздравил Овечкина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда канадца Уэйна Гретцки.
Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.