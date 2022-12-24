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Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
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Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 802-м голом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после завершения матча в субботу, 24 декабря.

Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ
До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба

Как передает «Спорт-Экспресс», на 19-й минуте Овечкин открыл счет в матче, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

По окончании игры хоккеисты команды «Виннипег» пожали руку россиянину и поздравили его с достижением.

По итогам игры Овечкин был признан лучшим игроком матча. Со своим результатом он вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место удерживает канадский хоккеист Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.

Сын Горди Хоу Марк, в свою очередь, поздравил Овечкина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.

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