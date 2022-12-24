Овечкин забросил 802-ю шайбу в матче НХЛ и обошел Хоу по количеству голов
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в матче с «Виннипег Джетс». Игра прошла 24 декабря.
Встреча окончилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин отличился на 19-й и 60-й минутах. По итогам игры россиянин был признан лучшим игроком матча.
Со своим результатом Александр Овечкин вышел на чистое второе место в рейтинге лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба).
Ранее в этот день Овечкин сравнялся по заброшенным шайбам с Горди Хоу, забив свой 801-й гол в НХЛ.
Первое место в списке лучших снайперов НХЛ удерживает канадец Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.
Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.
19 декабря Овечкин сократил до трех очков отставание от форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.