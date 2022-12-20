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Овечкин до трех очков сократил отставание от Кросби среди лучших бомбардиров НХЛ

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Фото: Global Look Press/Gerry Angus/Icon Sportswire via
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до трех очков отставание от форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается 19 декабря на статистическом сайте.

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За свою карьеру Овечкин набрал 1446 очков по системе «гол+пас», благодаря чему занимает 18-е место в рейтинге самых результативных игроков НХЛ. Кросби к настоящему времени набрал 1449 баллов. Оба являются лучшими бомбардирами среди действующих игроков.

Овечкин приблизился к Кросби после матча с «Детройт Ред Уингз», прошедшем 19 декабря. Российский спортсмен сделал голевую передачу на Ника Дауда, что в конечном счете помогло «Вашингтону» одержать победу.

Ранее, 13 декабря, Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ, оформив хет-трик в игре с «Чикаго Блэкхокс». Он стал третьим игроком, кому удалось достичь отметки в 800 голов. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).

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