«Вашингтон Кэпиталз» поздравил Овечкина с 800-м голом в карьере

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально отпраздновали 800-й гол Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео из раздевалки клуб показал 14 декабря.

Партнеры российского хоккеиста громко поздравляли его с достижением и облили его пивом, рассказал «Спорт-Экспресс».

Овечкину также вручили все три шайбы, которые он забросил в матче против «Чикаго» и которые стали для него 798-й, 799-й и 800-й в карьере. При этом в истории НХЛ россиянин стал первым игроком, забросившим такое количество шайб за один клуб. Сам спортсмен в своем обращении к партнерам рассказал, что посвящает свой успех ярославскому «Локомотиву», игроки которого погибли в авиакатастрофе. В знак памяти сам Овечкин играет в нагруднике с эмблемой ярославской команды уже 11 лет.

Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ 13 декабря, оформив хет-трик в игре с «Чикаго Блэкхокс». Он стал третьим игроком, кому удалось достичь отметки в 800 голов. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее, 8 декабря, Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд принадлежит Алексею Ковалеву, который выходил на лед в 1316 играх. Овечкин в тот день принял участие в 1302-м матче.