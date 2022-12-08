Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 8 декабря вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Для 37-летнего россиянина игра против «Филадельфии» стала 1302-й за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он занимает 65-е место по количеству матчей в НХЛ, опередив соотечественника Сергея Гончара, который провел 1301 встречу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей за свою карьеру в НХЛ.

Среди россиян наибольшее количество матчей в НХЛ на счету у Алексея Ковалева, который выходил на лед в 1316 играх.

Отмечается, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» 8 декабря со счетом 4:1.

Ранее, 30 ноября, Овечкин побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде.

11 ноября Овечкин вышел на 71-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ. В тот день соперником команды, за которую играет хоккеист, была «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру Овечкин 1290 раз вышел на лед в составе североамериканской лиги.

До этого, 8 ноября, Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу. Для него эта шайба стала восьмой в сезоне. Кроме того, он забросил в третьем матче подряд.

6 ноября Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб за один клуб.