Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Мир
Пушков обвинил Запад в эскалации украинского кризиса
Армия
В МО сообщили о наступлении морпехов ТОФ на южнодонецком направлении
Армия
Российские ЗРК C-300В и «Бук» уничтожили украинские БПЛА и ракеты
Мир
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Мир
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Общество
Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря
Мир
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями
Мир
США заявили о готовности помочь ФРГ после сообщений о госперевороте
Мир
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой

Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

0
Фото: USA Today Sports
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 8 декабря вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ
До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба

Для 37-летнего россиянина игра против «Филадельфии» стала 1302-й за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он занимает 65-е место по количеству матчей в НХЛ, опередив соотечественника Сергея Гончара, который провел 1301 встречу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей за свою карьеру в НХЛ.

Среди россиян наибольшее количество матчей в НХЛ на счету у Алексея Ковалева, который выходил на лед в 1316 играх.

Отмечается, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» 8 декабря со счетом 4:1.

Ранее, 30 ноября, Овечкин побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде.

11 ноября Овечкин вышел на 71-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ. В тот день соперником команды, за которую играет хоккеист, была «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру Овечкин 1290 раз вышел на лед в составе североамериканской лиги.

До этого, 8 ноября, Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу. Для него эта шайба стала восьмой в сезоне. Кроме того, он забросил в третьем матче подряд.

6 ноября Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб за один клуб.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022