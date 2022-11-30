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Овечкин стал лучшим в истории НХЛ снайпером по количеству голов на выезде

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Tommy Gilligan
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

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«37-летний россиянин достиг отметки в 793 заброшенные шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги», — сказано в материале издания «Спорт-Экспресс».

В ходе матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором за победу боролись «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс», Овечкин забил две шайбы. Они стали 402-й и 403-й в карьере нападающего среди голов, забитых на выезде. Таким образом российский хоккеист побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов на гостевых матчах. У Гретцки всего 402 такие шайбы.

Ранее, 6 ноября, Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб за один клуб. В игре против «Аризона Койотис» хоккеист забил свою 787-ю шайбу, тем самым обогнав Горди Хоу, который забил 786 шайб за 25 сезонов в команде «Детройт Ред Уингс» с 1946 по 1971 год.

8 ноября Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу. Для него эта шайба стала восьмой в сезоне. Кроме того, он забросил в третьем матче подряд.

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