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Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб за один клуб

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/John McCreary
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых шайб за один клуб. Об этом сообщила пресс-служба лиги в воскресенье, 6 ноября.

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В игре против «Аризона Койотис» хоккеист забил свою 787-ю шайбу, тем самым обогнав Горди Хоу, который забил 786 шайб за 25 сезонов в команде «Детройт Ред Уингс» с 1946 по 1971 год.

«Моя жена, дети и друзья здесь. И я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Это особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один», — сказал он.

Хоккеист является воспитанником «Динамо», за команду клуба он выступал с 2001 по 2005 год, после чего перешел в «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен имеет в своем арсенале Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и является трехкратным чемпионом мира.

Кроме того, в списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894), передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 1 ноября, Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0), побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (30 шайб) по этому показателю.

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