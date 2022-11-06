Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб за один клуб

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых шайб за один клуб. Об этом сообщила пресс-служба лиги в воскресенье, 6 ноября.

В игре против «Аризона Койотис» хоккеист забил свою 787-ю шайбу, тем самым обогнав Горди Хоу, который забил 786 шайб за 25 сезонов в команде «Детройт Ред Уингс» с 1946 по 1971 год.

«Моя жена, дети и друзья здесь. И я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Это особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один», — сказал он.

Хоккеист является воспитанником «Динамо», за команду клуба он выступал с 2001 по 2005 год, после чего перешел в «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен имеет в своем арсенале Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и является трехкратным чемпионом мира.

Кроме того, в списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894), передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 1 ноября, Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0), побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (30 шайб) по этому показателю.