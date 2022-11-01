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Овечкин опередил канадца Гретцки по числу голов в пустые ворота в матчах НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/James Guillory
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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл» (3:0), побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (30 шайб). Об этом стало известно во вторник, 1 ноября.

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Как сообщает портал StatsCentre в Twitter, для 37-летнего россиянина эта шайба стала 31-й в карьере, которую он забил в пустые ворота в гостевых матчах НХЛ.

Теперь Овечкин занимает первое место в НХЛ по данному показателю, пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в этом сезоне российский форвард сыграл за «Вашингтон Кэпиталз» 9 матчей и в общей сложности набрал 7 очков.

25 октября сообщалось, что Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ, которая стала 122-й победной за его карьеру в лиге. Свой рекорд Овечкину удалось поставить в матче «Вашингтон» против «Нью-Джерси Девилз», который окончился со счетом 6:3.

18 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеист реализовал большинство на 56-й секунде матча против команды «Ванкувер Кэнакс». Овечкин заработал 4 результативных балла за матч, оформив 2+2. До этого на счету спортсмена был один голевой пас. Теперь на его счету 1415 очков.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что в Москве построят Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина. Ледовый комплекс общей площадью свыше 43 тыс. кв. м будет возведен в рамках масштабного инвестиционного проекта.

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