Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 71-е место по числу сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игра прошла 11 ноября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
Соперником команды, за которую играет Овечкин, были «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру спортсмен 1290 раз вышел на лед в составе североамериканской лиги.
37-летний россиянин обогнал американского хоккеиста Мэтью Шнайдера, отмечает «Спорт-Экспресс».
На 70-м месте по числу матчей в НХЛ находится канадский спортсмен, двукратный обладатель Кубка Стэнли Дэррил Сидор. Он играл в 1291 матче.
В игре российский нападающий отдал одну результативную передачу.
8 ноября Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу.
6 ноября Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов за один клуб.