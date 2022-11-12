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Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

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Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 71-е место по числу сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игра прошла 11 ноября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

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Соперником команды, за которую играет Овечкин, были «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру спортсмен 1290 раз вышел на лед в составе североамериканской лиги.

37-летний россиянин обогнал американского хоккеиста Мэтью Шнайдера, отмечает «Спорт-Экспресс».

На 70-м месте по числу матчей в НХЛ находится канадский спортсмен, двукратный обладатель Кубка Стэнли Дэррил Сидор. Он играл в 1291 матче.

В игре российский нападающий отдал одну результативную передачу.

8 ноября Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу.

6 ноября Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов за один клуб.

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