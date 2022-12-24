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Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

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Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 24 декабря забросил 801-ю шайбу и вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Овечкин отличился на 19-й минуте в домашнем матче с «Виннипегом», сделав счет 1:0.

Российский форвард сравнялся по заброшенным шайбам с канадским нападающим Горди Хоу.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Помимо двух голевых передач, он нанес шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.

19 декабря Овечкин сократил до трех очков отставание от форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

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