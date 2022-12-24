Сын Горди Хоу пожелал Овечкину добиться рекорда Гретцки

Сын легендарного хоккеиста Горди Хоу Марк поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 802-й шайбой и пожелал ему добиться рекорда канадца Уэйна Гретцки. В субботу, 24 декабря, в матче против «Виннипег Джетс» российский нападающий оформил дубль и вышел на второе место Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов.

«Пришло время поставить новые цели в погоне за Уэйном Гретцки, поздравляю!» — приводит слова Хоу-младшего журналист Джон Шэннон в Twitter.

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс», прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Овечкин отличился на 19-й и 60-й минутах. По итогам игры россиянин был признан лучшим игроком матча.

Со своим результатом россиянин вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Горди Хоу (801 шайба). Первое место удерживает канадский хоккеист Уэйн Гретцки с результатом в 894 шайбы.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.