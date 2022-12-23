В вузах РФ появится курс по основам военной подготовки

Министерство образования и науки РФ совместно с Минобороны России разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки (НВП), который уже направлен в вузы для включения в программы бакалавриата и специалитета. Об этом 23 декабря сообщается на сайте ведомства.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — указали в Минобрнауки.

Соответствующий модуль разработан в рамках поручения президента и правительства России о включении дисциплины по НВП в образовательные программы высшего образования, а также для организации подготовки преподавателей университетов для обучения данной дисциплине.

Программа модуля обеспечивает формирование навыков в повседневной жизни и в рабочей обстановке безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, отметили в министерстве.

Тематически в план вошли разделы о направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, а также строевая, тактическая, медицинская подготовки и другие.

Ранее, 22 декабря, Министерство просвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про специальную военную операцию (СВО) на уроках истории. Приказ подписал министр просвещения России Сергей Кравцов. Согласно ему, школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

10 ноября сообщалось, что инициативу о появлении в российских школах курса НВП поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомились «Известия», чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу депутатов, больше всего ее сторонников — среди граждан старше 45 лет (73%).

9 ноября о появлении в школах со следующего года курса по начальной военной подготовке сообщил министр просвещения РФ. В ведомстве уточнили, что занятия будут внеурочными. Для того чтобы обучение было успешным, Минпросвещения рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету.

Как отметил первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов, необходимо установить фиксированное количество часов на курс — не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.