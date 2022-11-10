Введение в учебную программу курса военной подготовки поддержали 67% родителей

Инициативу о появлении в российских школах курса начальной военной подготовки поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с которыми ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители учеников 10–11-х классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.

Так, за возвращение в учебную программу курса начальной военной подготовки выступили 6 из 10 экономически активных россиян. Они считают важным такой курс, при этом отмечают, что он должен быть максимально полезным, не ограничиваясь лишь обучением ходить строем. Против инициативы — 22% россиян. По их мнению, правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше. Воздержался от оценки каждый шестой (17%).



При этом среди мужчин больше сторонников введения курса начальной военной подготовки, чем среди женщин (67% и 53% соответственно).

Из числа родителей старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений возвращение начальной военной подготовки в учебные программы поддерживают 67%. Чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу депутатов, больше всего ее сторонников — среди граждан старше 45 лет (73%).

9 ноября о появлении в школах со следующего года курса по начальной военной подготовке сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В ведомстве уточнили, что занятия будут внеурочными. Для того чтобы обучение было успешным, Минпросвещения рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету.

Как отметил первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов, необходимо установить фиксированное количество часов на курс — не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.