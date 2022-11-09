Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года

Курс по начальной военной подготовке (НВП) появится в школах со следующего учебного года. Об этом 9 ноября сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут в своей работе использовать», — сказал он журналистам.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ поддерживает предложение обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов заявил, что нужно установить фиксированное количество часов на НВП — не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Для того чтобы обучение граждан НВП было успешным, ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету. Если же потребуется доукомплектование кадрами, то их предлагается набирать из граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил в беседе с «Известиями», что возможное введение начальной военной подготовки в школах и профессиональных училищах не говорит о милитаризации общества. Однако в настоящее время, по мнению политика, этот вопрос является актуальным и необходимым.