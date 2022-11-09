Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными

Занятия по начальной военной подготовке (НВП) в российских школах будут внеурочными. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ поддерживает предложение обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов заявил, что нужно установить фиксированное количество часов на НВП — не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Для того чтобы обучение граждан НВП было успешным, ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что НВП появится в школах со следующего учебного года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил в беседе с «Известиями», что возможное введение НВП в школах и профессиональных училищах не говорит о милитаризации общества. Однако в настоящее время, по мнению политика, этот вопрос является актуальным и необходимым.