В РФ утвердили программу школьного образования с блоком военной подготовки

Министерство просвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про специальную военную операцию (СВО) на уроках истории. Приказ об этом, опубликованный в четверг, 22 декабря, на официальном портале правовой информации подписал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в тексте приказа.

Согласно приказу, школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

18 декабря сообщалось, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря дал министерству, Межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию поручение проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос имеет общенациональное значение.

В тот же день министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.

Ранее, 10 ноября, сервиса по поиску работы SuperJob опубликовал результаты проведенного соцопроса, по которому инициативу о появлении в российских школах курса начальной военной подготовки поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений.

Днем ранее о появлении в школах со следующего года курса по начальной военной подготовке сообщил министр просвещения РФ. В ведомстве тогда уточнили, что занятия будут внеурочными. Для того чтобы обучение было успешным, Минпросвещения рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету.

Как отметил первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов, необходимо установить фиксированное количество часов на курс — не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.