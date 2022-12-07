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Путин поручил осуществить нужные шаги для создания новых учебников по истории

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству сделать необходимое для создания нового комплекта школьных учебников по истории. Российский лидер указал, что этот вопрос имеет общенациональное значение.

«История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства. Для нас как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относится и к истории, и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных», — сказал глава государства на заседании Совета по правам человека в среду.

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Ранее 7 декабря глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, будут включены в учебники по истории.

Говоря о школьном образовании на территории новых регионов, Кравцов отметил, что на протяжении долгих лет в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях дети не получали системных и фундаментальных знаний.

Еще в сентябре президент обращал внимание на то, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

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