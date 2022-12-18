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Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в воскресенье, 18 декабря.

История — лучший учебник

«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению», — сказал Кравцов ТАСС.

Он отметил также, что работа по созданию обновленного учебника займет около года, уточнив, что учебник создается «не с нуля».

«Мы не с нуля создаем этот учебник. У нас уже есть учебники по истории: и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, и другие. Я думаю, работа будет сделана, может быть, в течение года, может, чуть дольше», — сказал министр просвещения.

7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству сделать все необходимое для создания нового комплекта школьных учебников по истории. Российский лидер указал, что этот вопрос имеет общенациональное значение.

В тот же день глава Минпросвещения сообщил, что подвиги российских военных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, будут включены в новые учебники по истории.

До этого, еще в сентябре, президент обращал внимание на то, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указывал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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