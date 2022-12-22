Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов бизнесменов из РФ в пользу Киева
Мир
Илон Маск объявил о вводе счетчика просмотров публикации в Twitter
Мир
В МИДе заявили об отсутствии прогресса в нормализации сельхозэкспорта
Общество
В РФ утвердили программу школьного образования с блоком военной подготовки
Мир
В ФРГ подтвердили задержание сотрудника разведки по подозрению в работе на РФ
Экономика
ЕС согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с потолком цен
Экономика
«Газпрому» запретили покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены
Экономика
США ввели санкции против еще 10 российских компаний
Общество
Рогозин сообщил о гибели своего помощника в результате удара ВСУ по Донецку
Армия
Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь
Мир
Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Сюжет:

Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов бизнесменов из РФ в пользу Киева

0
Фото: TASS/EPA/WILL OLIVER
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан в четверг, 22 декабря.

Сбросовые цены: брокеры предлагают услугу по продаже замороженных акций
Безопасны ли такие сделки и кому они выгодны

Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

«Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», — написал Каплан.

Ранее, 1 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе продолжается обсуждение законных возможности направить замороженные средства России на восстановление Украины.

За день до этого, 30 ноября, в ЕС признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС.

18 ноября газета Politico написала, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022