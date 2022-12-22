Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов бизнесменов из РФ в пользу Киева

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан в четверг, 22 декабря.

Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

«Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», — написал Каплан.

Ранее, 1 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе продолжается обсуждение законных возможности направить замороженные средства России на восстановление Украины.

За день до этого, 30 ноября, в ЕС признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС.

18 ноября газета Politico написала, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.