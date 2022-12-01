В ЕС признали невозможность конфискации замороженных активов России

В Европейском союзе (ЕС) признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России (ЦБ) из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) в среду, 30 ноября.

«Представители Евросоюза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского Центрального банка на десятки миллиардов евро для оплаты реконструкции Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев со стороны некоторых государств-членов нарастало давление на Брюссель, чтобы тот придумал способы захватить российские активы и привлечь к ответственности высших российских чиновников за конфликт.

Однако, пишут авторы статьи, представители Еврокомиссии 30 ноября заявили, что из-за международного принципа государственного иммунитета они не могут конфисковать активы Центрального банка.

Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине, однако, по мнению авторов статьи, это будет непростой задачей.

«Поиск этих ликвидных активов, оказывается задачей, на решение которой могут уйти годы», — заключается в материале.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС. Дипломат уточнила, что пока не может точно сказать, какими конкретно будут данные меры — зеркальными, симметричными или асимметричными, поскольку это будет зависеть от принятых мер в отношении России со стороны ЕК.

Ранее, 18 ноября, газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму в €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

14 ноября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

За день до этого в МИД РФ заявили, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку своих активов на Западе. Там указали, что какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.