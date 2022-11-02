Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Северодонецка из систем HIMARS
Мир
Зеленский заявил о войне до возвращения Донбасса и Крыма
Мир
В США поприветствовали возобновление участия России в зерновой сделке
Мир
Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона
Новости компаний
Группа «Россети» обеспечит энерготранзит для развития Транссиба
Мир
Москва ждет от Киева готовности к переговорам с учетом территориальных реалий
Происшествия
Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области
Мир
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Мир
Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора
Мир
Путин изложил президенту Индонезии подходы РФ по зерновой сделке
Мир
В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке
Экономика
Путин 3 ноября обсудит с правительством поддержку инвестиций в РФ
Сюжет:

Захарова заявила о проработке ответа на заморозку активов РФ на Западе

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия прорабатывает ответные меры на заморозку своих активов на Западе. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы воспринимаем это со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы», — сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, в данном направлении прорабатываются соответствующие меры.

Осенние заморозки: ЕС заблокировал активы россиян на €16,5 млрд
Смогут ли европейцы передать их Украине или отобранные яхты будут ржаветь

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в вопросе использования замороженных российских золотовалютных резервов для Украины.

Ранее, 29 октября, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины. Он также рассказал, что в рамках санкций в Евросоюзе (ЕС) «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, €2,2 млрд из них — в Германии».

27 октября депутат Олег Савченко назвал абсолютным беспределом заморозку российских активов. Он также выразил уверенность, что такими действиями Евросоюз накажет сам себя.

До этого, 25 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022