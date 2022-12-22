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В Афганистане талибы публично высекли плетьми 30 человек

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Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi
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Представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, в двух афганских провинциях. Об этом 19 декабря сообщило издание Republic World.

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В провинции Джаузджан главный судья Абдул Вахаб Захид сообщил, что 22 провинившихся местных жителя, в том числе три женщины, получили от 25 до 39 ударов плетьми по обвинениям в супружеской измене, продаже наркотиков и краже. Отмечается, что на публичных наказаниях присутствовали местные чиновники, племенные старейшины и богословы.

В провинции Каписа наказанию подверглись семь мужчин и одна женщина по обвинениям в воровстве и изменах.

20 декабря стало известно, что по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений требуется в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Отмечается, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако до сих пор не продвинулись в этом направлении. Более того, в настоящий момент местные жительницы не имеют доступа к образованию, ограничены в выборе профессии и даже в перемещении.

8 декабря газета «Хашт-э субх» сообщила, что талибы высекли 18 мужчин и девять женщин в провинции Парван. Они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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