Талибы публично высекли плетью 27 человек за прелюбодеяние и воровство

Сторонники радикального движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высекли 18 мужчин и девять женщин в афганской провинции Парван. Об этом 8 декабря сообщила газета «Хашт-э субх».

По словам источника издания, они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома. Наказание осуществлялось на стадионе «Чарикар». Каждый из виновных получил от 29 до 35 ударов плетьми.

При приведении приговора в исполнении присутствовали сотни местных жителей и представители «Талибана».

Накануне сообщалось, что талибы провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. Об этом объявил представитель движения Забиулла Муджахид. Высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве.

8 ноября руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев отметил, что Запад продолжает создавать условия для укрепления радикального крыла «Талибана». Сысоев отметил, что возможности талибов удерживать ситуацию в стране под контролем ограничены, в том числе по причине углубления раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве «Талибана».

Ранее, 2 ноября, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что США шантажируют руководство движения «Талибан» угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая их к дистанцированию от России и Китая.

31 августа сообщалось, что спустя год после вывода американских войск из Афганистана почти половина американцев пришла к выводу, что отправка военных США в эту страну более 20 лет назад была ошибкой. Опрос тысячи граждан США показал, что почти 500 человек из них считают, что США «не закончили войну с честью».

До этого,15 августа, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что США не провели работу над ошибками после позорного бегства из Афганистана. Он подчеркнул, что американское наследие в Афганистане — жертвы среди мирного населения, нарушение прав женщин и тысячи голодных людей и бывших чиновников, которые лишились средств к существованию.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.