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Политолог указал на игнорирование Вашингтоном ошибок после бегства из Афганистана

Политолог Мезюхо: США не провели работу над ошибками после позорного бегства из Афганистана
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Фото: ТАСС/REUTERS/Ali Khara
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США не провели работу над ошибками после позорного бегства из Афганистана. Об этом 15 августа «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

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Он отметил, что сегодня представители администрации американского лидера Джо Байдена, которые занимаются внешней политикой, пытаются всячески переключать внимание на другие темы, не затрагивая афганский вопрос.

«Но на самом деле череда внешнеполитических поражений после афганского кейса продолжила президентский путь Байдена, и одно из ярких поражений — ситуация на Украине», — сказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что американское наследие в Афганистане — жертвы среди мирного населения, нарушение прав женщин и тысячи голодных людей и бывших чиновников, которые лишились средств к существованию.

«Америка создавала видимость западного образа жизни в Афганистане, причем США не защитили тех людей, которые поверили в США и в западный образ жизни и демократию. Они оставили их на произвол судьбы, оставили с теми людьми, которые исповедуют обратные западным убеждения относительно политики, религии, истории, культуры», — заключил эксперт.

Между тем политолог Андрей Манойло заявил, что кампания Вашингтона в Афганистане была успешной, но от американского наследия в стране действительно ничего не осталось.

«Всё, что хотели они получить от Афганистана, они получили и вывели войска, когда сами захотели. Удачная у них была кампания исключительно, особенно с точки зрения потерь, которые они там понесли за 20 лет войны. Сейчас они (правительство Афганистана. — Ред.) впервые за долгие годы не воюют с другими государствами мира, у них тактическая пауза. Что не означает, что какую-нибудь авантюру типа афганской или иракской войны они не захотят повторить в будущем. Но, скорее всего, не при Байдене», — заявил политолог.

Он также обратил внимание на то, что те силы безопасности, которые тренировались американцами, разбежались. В отличие от СССР социальные структуры США в стране не создавали. В итоге наследие всей многолетний кампании — это связь с талибами.

13 августа экс-президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что иного пути, как оставить страну, у него не было. Когда сторонники «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, захватив контроль в Афганистане окончательно, никаких институтов прежней власти не осталось. Все силы, защищавшие прежнюю власть, покинули страну. Министерство обороны было пустым, добавил политик.

15 августа 2022-го посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что власти Афганистана в лице движения «Талибан» — это реальность, которую невозможно игнорировать. По этой причине необходимо взаимодействовать с ними там, где это отвечает национальным интересам России.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

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