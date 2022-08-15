Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с «Талибаном»

Власти Афганистана в лице движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) — это реальность, которую невозможно игнорировать. По этой причине необходимо взаимодействовать с ними там, где это отвечает национальным интересам России. Такое заявление сделал 15 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Талибы, как бы к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — сказал Жирнов в интервью «РИА Новости».

14 августа дипломатический источник сообщил о том, что в Москву прибыл назначенный талибами министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Вместе с министром в Россию прибыла бизнес-делегация. В планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Кроме того, для развития межрегиональных связей афганцы планируют посетить Казань.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.