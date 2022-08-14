Делегация «Талибана» посетит Москву и Казань

В Москву 14 августа прибудет назначенный талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Об этом сообщил дипломатический источник в российской столице.

«Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами», — цитирует его «РИА Новости» 14 августа.

Собеседник агентства отметил, что с министром прибудет представительная бизнес-делегация. По его словам, визит рассчитан на несколько дней.

О том, что 15 августа в Москве пройдут переговоры с афганским министром промышленности и торговли, ранее в этот день сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он уточнил, что в делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Кроме того, для развития межрегиональных связей афганцы планируют посетить Казань.

Ранее, 27 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с таджикским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает всё, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась. Он отметил, что Москва пытается выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.