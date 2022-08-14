Реклама
Прямой эфир
Спорт
В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров
Мир
Глава минобороны Армении отправился в РФ для встречи с Шойгу
Мир
Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 57 человек
Мир
МИД выразил готовность к профессиональному разговору по обмену заключенными с США
Армия
Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой Чукавина
Мир
В Латвии разрабатывают закон об ограничении русского языка в общественных местах
Мир
В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
Туризм
МИД Польши заявил о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам
Мир
Делегация конгресса США прилетела на Тайвань
Общество
Синоптик пообещал «сверхлетнюю» погоду в Москве на следующей неделе
Мир
Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек
Армия
ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Сюжет:

Делегация «Талибана» посетит Москву и Казань

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москву 14 августа прибудет назначенный талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Об этом сообщил дипломатический источник в российской столице.

Если бы талибы: к чему пришел Афганистан за год при новой власти
ООН не удается собрать для жителей страны $4,4 млрд гуманитарной помощи

«Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами», — цитирует его «РИА Новости» 14 августа.

Собеседник агентства отметил, что с министром прибудет представительная бизнес-делегация. По его словам, визит рассчитан на несколько дней.

О том, что 15 августа в Москве пройдут переговоры с афганским министром промышленности и торговли, ранее в этот день сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он уточнил, что в делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Кроме того, для развития межрегиональных связей афганцы планируют посетить Казань.

Ранее, 27 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с таджикским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает всё, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась. Он отметил, что Москва пытается выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022