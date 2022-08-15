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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани назвал причину побега из страны

Экс-президент
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Фото: РИА Новости/Амир Исаев
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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани объяснил причину, из-за которой год назад оставил страну. Ведь он заявлял в интервью немецкому Spiegel, что готов умереть ради страны, которую любит, напомнил журналист CNN в субботу, 13 августа.

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Гани ответил, что иного пути тогда не было. Когда сторонники «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, захватив контроль в Афганистане окончательно, никаких институтов прежней власти не осталось. Все силы, защищавшие прежнюю власть покинули страну. Министерство обороны было пустым.

«Я был последним, кто остался. И причина, по которой я покинул страну, это стремление не позволить талибам и их союзникам унизить президента страны, заставить подписать документ о легитимности нового правительства», — сказал он.

Гани опроверг сведения о том, что он бежал с паспортом и большой суммой денег. Экс-глава Афганистана также добавил, что не имел намерения оставлять страну.

15 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что власти Афганистана в лице движения «Талибан» — это реальность, которую невозможно игнорировать. По этой причине необходимо взаимодействовать с ними там, где это отвечает национальным интересам России.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, а завершили его в августе. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

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