Кабулов рассказал о шантаже руководства «Талибана» со стороны США

США шантажируют руководство движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) угрозой удара по ним с беспилотников. Об этом говорится в статье спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИДа Замира Кабулова, опубликованной 2 ноября в «Независимой газете».

«Американцы неприкрыто шантажируют талибских вожаков угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая к дистанцированию от России и Китая», — отметил он.

В случае с КНР, по словам Кабулова, от талибов требуют не мешать деятельности уйгурских боевиков в Афганистане из Исламского движения Восточного Туркестана (признано террористическим в России).

В конце октября заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что США и их союзники занимаются дестабилизацией ситуации в приграничных районах у Афганистана.

В августе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщал, что США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если это будет необходимо.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.