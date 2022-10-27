В МИД РФ обвинили США в дестабилизации ситуации вокруг Афганистана

США и их союзники занимаются дестабилизацией ситуации в приграничных районах у Афганистана. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

«Сейчас Соединенные Штаты [Америки] и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях», ― сказал он.

По его словам, происходящее ― демонстрация концепции «контролируемого хаоса».

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин на самите «Россия – Центральная Азия» подчеркнул важность работы с действующими властями Афганистана.

В сентябре Джо Байден подписал меморандум, который лишил Афганистан статуса основного союзника Соединенных Штатов вне блока НАТО. Американский лидер сослался на Закон об иностранной помощи 1961 года. Документ разрешает не сотрудничать со странами, которые регулярно нарушают положения международного права.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.